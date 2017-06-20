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Дети отправились в поход, чтобы отпраздновать день рождения: что известно о трагедии на Ладоге

20 июня 2017 18:24
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Новости России. На Ладожском озере в Карелии развернута поисковая операция. 19 июня на водоеме перевернулась лодка с подростками. Двоим ребятам удалось доплыть до берега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое их товарищей утонули.

На месте чрезвычайного происшествия работают водолазы.

В спецоперации задействованы более 200 человек.

Дети отправились в поход, чтобы отпраздновать день рождения: что известно о трагедии на Ладоге-1

Дети отправились в трехдневный пеший поход, чтобы отпраздновать день рождения подруги. На лодке кататься не планировали. Вероятнее всего, моторка перевернулась от сильного ветра.

Усугубило ситуацию отсутствие спасательных жилетов.

ЧП на Ладоге случилось спустя год после трагедии на Сямозере, тоже в Карелии. Там в июне 2016 во время шторма перевернулось два каноэ с детьми. Погибли 14 человек.

# Фотофакт # Несчастный случай

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