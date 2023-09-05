Эрдоган: перспектив для достижения мира в Украине не просматривается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что перспектив для мира в Украине нет, пишет РИА Новости. «Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», – сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

По мнению президента, Турция всегда была сторонницей мирного сосуществования и готова внести свой вклад в разрешение проблемы.

Тем не менее Москва согласна на переговоры, но Киев запретил их. Запад побуждает Россию к ведению переговоров, но не замечает отказов Украины от диалога. В Кремле считают, что предпосылок для мирного решения ситуации в Украине нет и безусловным приоритетом для РФ остается реализация целей спецоперации военным путем.