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Эрдоган: перспектив для достижения мира в Украине не просматривается

05 сентября 2023 10:51
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что перспектив для мира в Украине нет, пишет РИА Новости. «Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», – сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

По мнению президента, Турция всегда была сторонницей мирного сосуществования и готова внести свой вклад в разрешение проблемы.

Тем не менее Москва согласна на переговоры, но Киев запретил их. Запад побуждает Россию к ведению переговоров, но не замечает отказов Украины от диалога. В Кремле считают, что предпосылок для мирного решения ситуации в Украине нет и безусловным приоритетом для РФ остается реализация целей спецоперации военным путем.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин

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