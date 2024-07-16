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Эммануэль Макрон отправил в отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя

16 июля 2024 19:57
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Несмотря на политическую нестабильность после парламентских выборов во Франции, президент Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон отправил в отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя-1

Сообщается, что уходящий кабинет продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства. Но создание нового Кабмина может привести к политическому кризису в Пятой республике. После оглашения результатов голосования, ни одна из трех основных коалиций не смогла набрать достаточное количество мест для большинства в Национальной ассамблее. Также все три блока отказываются сотрудничать, из-за чего во Франции остро встал вопрос о политическом будущем страны в преддверии уже скандальной парижской Олимпиады.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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