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Эксперты завершили расшифровку черных ящиков упавшего Ил-76 под Белгородом

29 января 2024 08:54
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Эксперты завершили расшифровку данных с бортовых самописцев военного самолета Ил-76, упавшего в районе города Белгорода, и начали их анализ. Об этом сообщил представитель экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Ранее черные ящики, найденные на территории крушения, были направлены на экспертизу. 24 января российский Ил-76 потерпел крушение, на борту которого находилось 65 украинских заключенных для обмена. Все, кто был на борту, погибли. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская спецслужба узнала о наличии пленных на борту и все равно напала на самолет. При этом Министерство иностранных дел РФ выразило сомнения в возможности договоренностей с Киевом.

# Крушение # Владимир Путин

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