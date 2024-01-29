Эксперты завершили расшифровку черных ящиков упавшего Ил-76 под Белгородом

Эксперты завершили расшифровку данных с бортовых самописцев военного самолета Ил-76, упавшего в районе города Белгорода, и начали их анализ. Об этом сообщил представитель экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Ранее черные ящики, найденные на территории крушения, были направлены на экспертизу. 24 января российский Ил-76 потерпел крушение, на борту которого находилось 65 украинских заключенных для обмена. Все, кто был на борту, погибли. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская спецслужба узнала о наличии пленных на борту и все равно напала на самолет. При этом Министерство иностранных дел РФ выразило сомнения в возможности договоренностей с Киевом.