Экс-президент Боливии Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище

Новости Боливии. Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, согласно действующим международным конвенциям, Моралес находится под защитой этой страны.

10 ноября глава Боливии был вынужден покинуть свой пост после того, как представители вооруженных сил страны призвали его подать в отставку для обеспечения стабильности.