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Экс-президент Боливии Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище

12 ноября 2019 08:26
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Новости Боливии. Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, согласно действующим международным конвенциям, Моралес находится под защитой этой страны.

10 ноября глава Боливии был вынужден покинуть свой пост после того, как представители вооруженных сил страны призвали его подать в отставку для обеспечения стабильности.

Экс-президент Боливии Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище-1

Экс-президент Боливии Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище-3

В стране уже несколько недель не прекращаются беспорядки после прошедших 20 октября президентских выборов. Победу, по результатам первого тура голосования, одержал Эво Моралес, однако его основной соперник Карлос Меса не признал такие итоги. Вместе с Моралесом в отставку ушло все высшее руководство, а власть перешла к вице-спикеру сената.

Напомним, на фоне массовых беспорядков в отставку ушел президент страны Эво Моралес, полномочия сложили и некоторые высшие чиновники (подробнее здесь).

# Международная политика # Эво Моралес # Фотофакт

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