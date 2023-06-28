Испания страдает от адской жары: температура достигла 44 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители буквально плавятся от высоких температур. В некоторых провинциях объявили красный – самый серьезный уровень угрозы. Это означает, что такая жара представляет опасность для жизни и здоровья людей. Кроме этого, страна очень страдает от засухи: из-за экономии воды в Барселоне не работают фонтаны и полноценно не осуществляется полив зелени в парках. Местные водохранилища заполнены менее чем наполовину, а это один из худших показателей за последние 10 лет.

Реймундо Перес, житель Испании:

Пребывание более получаса под прямым солнечным излучением смертельно опасно. Я постоянно говорю об этом. Хорошо, что я садовник. Под деревьями не так жарко. Но все равно важно проявлять максимальную осторожность.