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Экономист Сакс заявил, что США создали условия для СВО задолго до президентства Путина

31 августа 2023 08:55
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Америка создала условия для спецоперации в Украине задолго до того, как президентом России стал Владимир Путин. Такое заявление сделал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает РИА Новости. 

Сакс отмечает, что 30 лет назад глава Америки дал обещание Михаилу Горбачеву, что Североатлантический альянс не продвинется на восток. Но в Штатах задались целью расширить НАТО до Украины уже в начале 90-х. И такое решение, выразил мнение Сакс, стало самой большой ошибкой: оно подорвало доверие между Соединенными Штатами и РФ, что и стало истоком конфликта в Украине. 

Америка делала ставку на концепцию однополярного мира, что было ошибочным и провокационным, добавил американский экономист. 

# Международная политика # Джеффри Сакс

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