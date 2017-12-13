Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы из-за непристойного видеоклипа

Новости Египта. Египетская певица Шима приговорена судом к двум годам заключения.
По информации BBC, девушку осудили из-за ее видеоклипа, где она вела себя провокационно.
Сюжет композиции вызвал резонанс среди консервативных жителей Египта.
По информации местных СМИ, певицу привлекли к ответственности из-за побуждения к развратным действиям и публикации видеоклипа с непристойным содержанием.
Девушку арестовали в ноябре.
Шиму приговорили к двум годам тюрьмы, а режиссера клипа – к такому же сроку заочно.
Певица извинилась за «недостойную» песню и клип, а также отметила, что ей пришлось пережить многочисленные атаки.