Прямой эфир

Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы из-за непристойного видеоклипа

13 декабря 2017 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Египетская певица Шима приговорена судом к двум годам заключения.

По информации BBC, девушку осудили из-за ее видеоклипа, где она вела себя провокационно.

Сюжет композиции вызвал резонанс среди консервативных жителей Египта.

По информации местных СМИ, певицу привлекли к ответственности из-за побуждения к развратным действиям и публикации видеоклипа с непристойным содержанием.

Девушку арестовали в ноябре.

Шиму приговорили к двум годам тюрьмы, а режиссера клипа – к такому же сроку заочно.

Певица извинилась за «недостойную» песню и клип, а также отметила, что ей пришлось пережить многочисленные атаки.

# Необычное # Шима

Другие новости рубрики

Все новости
Около Чернобыльской АЭС в Украине построят солнечную электростанцию
13 декабря 2017 13:07

Около Чернобыльской АЭС в Украине построят солнечную электростанцию

Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу
13 декабря 2017 13:01

Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу

В Пекине при пожаре в жилом доме погибли 5 человек: электрический велосипед мог стать причиной трагедии
13 декабря 2017 12:56

В Пекине при пожаре в жилом доме погибли 5 человек: электрический велосипед мог стать причиной трагедии