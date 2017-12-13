Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу

Новости Италии. Север Италии уходит под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ливневых дождей местная река вышла из берегов и прорвала дамбу.

В результате затопленными оказались сразу несколько районов Эмилии-Романьи. Спасателям пришлось задействовать вертолеты и вездеходы-амфибии, чтобы эвакуировать несколько тысяч жителей, оказавшихся в ловушке на крышах домов.

Информация о пострадавших не поступала. По прогнозам синоптиков, 13 декабря опасные природные явления могут произойти в нескольких итальянских областях.