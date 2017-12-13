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Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу

13 декабря 2017 13:01
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Новости Италии. Север Италии уходит под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ливневых дождей местная река вышла из берегов и прорвала дамбу.

В результате затопленными оказались сразу несколько районов Эмилии-Романьи. Спасателям пришлось задействовать вертолеты и вездеходы-амфибии, чтобы эвакуировать несколько тысяч жителей, оказавшихся в ловушке на крышах домов.

Информация о пострадавших не поступала. По прогнозам синоптиков, 13 декабря опасные природные явления могут произойти в нескольких итальянских областях.

# Наводнение # Фотофакт

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