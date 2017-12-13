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В Пекине при пожаре в жилом доме погибли 5 человек: электрический велосипед мог стать причиной трагедии

13 декабря 2017 12:56
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Новости Китая. Пожар в Пекине унес жизни 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 8 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Огонь вспыхнул в жилом доме в районе Чаоян и стал быстро распространяться. К месту были направлены 9 пожарных расчетов. Спасатели вытащили из горящего здания 13 человек. Однако некоторые были уже мертвы.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Специалисты осматривают помещение и пытаются выяснить, что привело к трагедии. По их мнению, причиной ЧП мог стать электрический велосипед.

# Пожар # Фотофакт

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