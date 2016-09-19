«Единая Россия» на выборах в Государственную думу набрала почти 55% голосов

Новости России. «Единая Россия» сохранила лидерство после обработки более 90% протоколов на выборах в Государственную думу. Партия набрала почти 55% голосов, что принесло ей 140 мандатов. У Коммунистической партии 35 мандатов, Либерально-демократическая получила на один меньше. Остальные 10 партий, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть необходимый для попадания в Госдуму пятипроцентный барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гусев, советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Всего по Беларуси по 9 избирательным участкам проголосовало порядка 5 тысяч граждан Российской Федерации. Мы держим направление на укрепление нашего братского сотрудничества и стратегического партнерства. И россияне, и белорусы хотят жить вместе, хотят жить дружно.