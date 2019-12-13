Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

Новости Великобритании. Правящая консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Голосование прошло в стране накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока подсчитаны результаты лишь с половины избирательных округов. В копилке у партии Бориса Джонсона уже около 188 мандатов, у лейбористов – всего 123.