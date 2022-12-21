Дым окутал север Индии – в страну пришла зима

Новости Индии. Дым окутал Нью-Дели и другие города на севере Индии. В страну пришла зима, что и стало причиной густого смога. По информации центрального совета по контролю загрязнения, индекс качества воздуха в столице оставляет желать лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные загрязнения в Нью-Дели встречаются каждую зиму. И ежегодно вызывают астму и другие респираторные заболевания, поскольку воздух не позволяет рассеиваться автомобильным выбросам, строительной пыли и остаткам пожаров. Власти останавливают стройки, поливают дороги водой, но это едва ли решает проблему.
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