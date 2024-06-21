Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чили

Пассажирский экспресс на полной скорости врезался в стоящий на путях товарный состав. Удар был такой силы, что несколько вагонов оказались на крыше грузового поезда. Большего количества жертв удалось избежать только потому, что новый экспресс проходил испытания, и в нем не было пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них в тяжелом состоянии. Пока причины ЧП неизвестны. По основной версии виновником происшествия стал диспетчер, который не предупредил машинистов о стоящем на путях грузовом составе.