Прямой эфир

Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чили

21 июня 2024 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два человека погибли, девять пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Чили. В пригороде столицы Сантьяго столкнулись два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чили-1

Пассажирский экспресс на полной скорости врезался в стоящий на путях товарный состав. Удар был такой силы, что несколько вагонов оказались на крыше грузового поезда. Большего количества жертв удалось избежать только потому, что новый экспресс проходил испытания, и в нем не было пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них в тяжелом состоянии. Пока причины ЧП неизвестны. По основной версии виновником происшествия стал диспетчер, который не предупредил машинистов о стоящем на путях грузовом составе.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Страны НАТО планируют договориться об увеличении военного производства – Столтенберг
21 июня 2024 09:44

Страны НАТО планируют договориться об увеличении военного производства – Столтенберг

Мощный шторм вызвал наводнения на юге США
21 июня 2024 09:29

Мощный шторм вызвал наводнения на юге США

В Израиле тысячи людей продолжают выходить на антиправительственные протесты
21 июня 2024 09:28

В Израиле тысячи людей продолжают выходить на антиправительственные протесты