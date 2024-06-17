Два человека погибли при стрельбе на концерте в Техасе

В США снова гремят выстрелы. 2 человека погибли, 14 получили ранения в результате нападения на концерте в Техасе. Трагедия произошла в небольшом городке Раунд-Рок, куда на мероприятие съехались тысячи людей, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

По словам многочисленных свидетелей, беспорядочную стрельбу устроил один из посетителей после ссоры с компанией подростков. Он достал пистолет и открыл огонь. Жертвами стали двое случайных зрителей. Шесть раненых, среди которых двое детей, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиции не удалось задержать нападавшего, он незаметно покинул место преступления.

Отметим, случаи массовой стрельбы в США фиксируются регулярно. Накануне в Мичигане в результате такой атаки были ранены 9 человек.