Дуров анонсировал запуск децентрализованной соцсети с ИИ Cocoon

Генеральный директор компании Telegram Павел Дуров сообщил о запуске децентрализованной сети Cocoon, объединяющей блокчейн, искусственный интеллект и социальные сервисы. Новая платформа позволяет использовать функции нейросетей, не пересылая данные централизованным операторам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дурова, Cocoon уже сейчас обрабатывает первые запросы, и его возможности будут расширяться. Пользователям Telegram обещают новые функции на основе искусственного интеллекта при полной конфиденциальности.

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