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Шайбы Овечкина и Протаса помогли. «Вашингтон» разгромил «Айлендерс» в НХЛ

01 декабря 2025 08:09
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Шайбы Овечкина и Протаса помогли. «Вашингтон» разгромил «Айлендерс» в НХЛ-0

Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1. Два гола забил Том Уилсон, по одной шайбе добавили Алексей Протас и Александр Овечкин. В составе хозяев шайбу забросил Бо Хорват. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин провел на льду 15 минут, забил гол и сделал передачу, увеличив свою голевую серию до четырех матчей. В ноябре он забил 10 голов, став третьим игроком в истории НХЛ в возрасте старше 40 лет, достигшим такого результата.

Это четвертая подряд победа «Вашингтона», в то время как «Айлендерс» потерпели уже четвертое поражение в пяти последних матчах.

Фото: pixabay

# Хоккей

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