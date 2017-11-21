Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек

Новости Нигерии. Не менее 50 человек погибли в Нигерии в результате мощного взрыва. ЧП произошло в городе Муби на северо-востоке страны. Террорист-смертник активировал бомбу у мечети, когда завершилась молитва и верующие стали выходить из здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все раненые доставлены в больницы. Их количество пока не уточняется. Правоохранители подозревают в организации теракта радикальную группировку «Боко Харам», однако пока ответственность за нападение никто на себя не взял.