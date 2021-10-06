Прямой эфир

Дошло до пиратских нападений. Рыбаки Франции и Британии не могут поделить Ла-Манш

06 октября 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Между Францией и Британией разгорелась настоящая война со всеми признаками конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ход пошли шантаж и даже угрозы применения силы. Все дело в том, что рыбаки двух стран никак не могут поделить Ла-Манш.  

Дошло до пиратских нападений. Рыбаки Франции и Британии не могут поделить Ла-Манш-1

Французов возмутило то, что Британия, которая вышла из ЕС, получила больше прав на лов, чем французы – члены Евросоюза. Более того, англичане запретили рыболовным судам соседей даже заходить в их порты.

Дошло до пиратских нападений. Рыбаки Франции и Британии не могут поделить Ла-Манш-4

Это стало последней каплей, французы не стали ждать и пошли в наступление. Дошло даже до пиратских нападений со взятием судов на абордаж и конфискацией всего улова. В дело вынуждены были даже вмешаться политики. Но министры двух стран после переговоров тоже погрязли во взаимных упреках. Так что проблема по-прежнему угрожает отношениям двух стран.  

# Международная политика # Жан Кастекс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии ветер с пылью и грязью уничтожает посевы и срывает крыши с домов. Всё из-за сильной засухи
06 октября 2021 15:05

В Бразилии ветер с пылью и грязью уничтожает посевы и срывает крыши с домов. Всё из-за сильной засухи

В США начали отказывать в трансплантации пациентам, непривитым от коронавируса
06 октября 2021 13:42

В США начали отказывать в трансплантации пациентам, непривитым от коронавируса

Еврокомиссар по энергетике: цены на газ начнут снижаться не раньше весны 2022 года
06 октября 2021 11:47

Еврокомиссар по энергетике: цены на газ начнут снижаться не раньше весны 2022 года