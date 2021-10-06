Дошло до пиратских нападений. Рыбаки Франции и Британии не могут поделить Ла-Манш
Между Францией и Британией разгорелась настоящая война со всеми признаками конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ход пошли шантаж и даже угрозы применения силы. Все дело в том, что рыбаки двух стран никак не могут поделить Ла-Манш.
Французов возмутило то, что Британия, которая вышла из ЕС, получила больше прав на лов, чем французы – члены Евросоюза. Более того, англичане запретили рыболовным судам соседей даже заходить в их порты.
Это стало последней каплей, французы не стали ждать и пошли в наступление. Дошло даже до пиратских нападений со взятием судов на абордаж и конфискацией всего улова. В дело вынуждены были даже вмешаться политики. Но министры двух стран после переговоров тоже погрязли во взаимных упреках. Так что проблема по-прежнему угрожает отношениям двух стран.