Дошло до пиратских нападений. Рыбаки Франции и Британии не могут поделить Ла-Манш

Между Францией и Британией разгорелась настоящая война со всеми признаками конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ход пошли шантаж и даже угрозы применения силы. Все дело в том, что рыбаки двух стран никак не могут поделить Ла-Манш.

Французов возмутило то, что Британия, которая вышла из ЕС, получила больше прав на лов, чем французы – члены Евросоюза. Более того, англичане запретили рыболовным судам соседей даже заходить в их порты.