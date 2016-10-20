Дорожная карта Минска и расширение миссии ОБСЕ: итоги переговоров «нормандской четверки» в Берлине

Новости Германии. Дорожная карта Минска и расширение миссии ОБСЕ. Это главный итог почти пятичасовых переговоров «нормандской четверки» в Берлине. Они завершились накануне поздно ночью.

По мнению экспертов, похоже, удалось сдвинуть с места забуксовавший процесс реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Нынешняя встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции стала четвертой по счету.

В феврале прошлого года Меркель, Путин, Олланд и Порошенко провели 17-часовые переговоры, когда были выработаны минские соглашения – основа для мирного разрешения ситуации в Донбассе. На этот раз удалось договориться о создании в течении месяца документа, содержащего все шаги по выполнению пунктов минских соглашений. Речь шла также о расширении миссии ОБСЕ и предоставлении наблюдателям доступа ко всей территории региона в зоне конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.