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Индийский ученый делает топливо из пластиковых отходов

09 ноября 2016 07:17
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Новости Индии. Очередная необычная разработка пришла из Индии. Местный ученый научился делать топливо из пластиковых отходов. Изобретатель неоднократно пробовал его в действии – на этом горючем его мотоцикл ездит уже большое количество времени. По словам ученого, из килограмма пластика можно сделать почти литр такого топлива.

Это изобретение поможет не только сделать горючее более дешевым, но и сократит количество отходов, вредных для окружающей среды. Впрочем, пока что речь идет только об Индии – разработчик инновационного топлива уже отправил документы на регистрацию патента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Изобретения

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