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Договор о прекращении огня в секторе Газа будет иметь три фазы

16 января 2025 07:57
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Спустя 15 месяцев боев. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Стороны ближневосточного конфликта наконец договорились об условиях сделки. Ее гарантами выступили Катар, Египет и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Договор о прекращении огня в секторе Газа будет иметь три фазы-2

Лидер Штатов рассказал подробности соглашения. По словам Байдена, оно будет иметь три фазы. Первая из них продлится шесть недель. Она подразумевает вывод израильских войск из анклава, а также начало процедуры освобождения заложников. Конфликт подходит к завершению, но он породил немало споров. Например, в тех же Соединенных Штатах. Там так и не решили, в чью копилку отправятся баллы за разрешение ближневосточного кризиса. Уходящий лидер заявляет, что перемирие стало возможным благодаря предложенной им схеме. Трамп, напротив, поспешил присвоить заслугу себе.

# Конфликт на Ближнем Востоке # США # Международная политика

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