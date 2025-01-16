Договор о прекращении огня в секторе Газа будет иметь три фазы

Спустя 15 месяцев боев. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Стороны ближневосточного конфликта наконец договорились об условиях сделки. Ее гарантами выступили Катар, Египет и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер Штатов рассказал подробности соглашения. По словам Байдена, оно будет иметь три фазы. Первая из них продлится шесть недель. Она подразумевает вывод израильских войск из анклава, а также начало процедуры освобождения заложников. Конфликт подходит к завершению, но он породил немало споров. Например, в тех же Соединенных Штатах. Там так и не решили, в чью копилку отправятся баллы за разрешение ближневосточного кризиса. Уходящий лидер заявляет, что перемирие стало возможным благодаря предложенной им схеме. Трамп, напротив, поспешил присвоить заслугу себе.