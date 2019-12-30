Как изменился Биг-Бен после реставрации?

Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставрационные работы начались два года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности. Специалисты отремонтировали каменный фасад башни, а также перекрасили металлоконструкции. Стрелки всемирно известных часов теперь не черные, а темно-синие. По словам историков, это и есть их первоначальный цвет.