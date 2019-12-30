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Как изменился Биг-Бен после реставрации?

30 декабря 2019 07:12
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Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставрационные работы начались два года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности. Специалисты отремонтировали каменный фасад башни, а также перекрасили металлоконструкции. Стрелки всемирно известных часов теперь не черные, а темно-синие. По словам историков, это и есть их первоначальный цвет.

Как изменился Биг-Бен после реставрации?-1

Как изменился Биг-Бен после реставрации?-3

# Достопримечательности # Фотофакт

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