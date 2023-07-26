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Десятки китов выбросились на берег австралийского пляжа

26 июля 2023 08:30
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Новости Австралии. Около семи десятков китов, которые выбросились на мель австралийского пляжа Чейнс, спасают специалисты по охране дикой природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки китов выбросились на берег австралийского пляжа-1

Причины такого поведения морских млекопитающих, а это киты-пилоты, неизвестны. Ранее, отмечают очевидцы, стая вела себя необычно, плавая в прибрежных водах. Известно, что гринды и ранее массово выбрасывались на берег, особенно в Новой Зеландии, где они в большом количестве плавают у берега с декабря по март. Попав на песок, млекопитающие погибают в основном от перегрева.

# Дикие животные # Новости Австралии # Фотофакт

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