Депутаты требуют отстранить Макрона от должности

Документ уже передали на рассмотрение в канцелярию Национальной ассамблеи страны. С инициативой выступила партия «Непокоренная Франция». Ее участники обвиняют Макрона в подрыве демократии. Дело в том, что в стране несколько месяцев не назначают премьер-министра. Глава Пятой республики обязан выбрать его из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы. Победу в них одержал левый блок. Однако и два месяца спустя президент Франции все еще не назвал имя главы правительства. Впрочем, времени на раздумья у Макрона осталось немного: он обязан объявить о своем решении не позднее 1 октября.