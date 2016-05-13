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Депутаты Народного собрания Франции отклонил вотум недоверия правительству

13 мая 2016 06:39
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Новости Франции. Депутаты Народного собрания Франции отклонил вотум недоверия правительству. Правоцентристам не удалось набрать нужного числа голосов.

Отмечу, что данная процедура была инициирована после сообщения премьер-министра страны Мануэля Вальса о планах утвердить реформу трудового кодекса в обход парламента.

Крайне непопулярный документ уже вызвал волну протестов по всей Франции. В частности, новый закон упрощает процедуру увольнения и позволяет работодателям не доплачивать за сверхурочную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Трудовые отношения

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