Новости Франции. Депутаты Народного собрания Франции отклонил вотум недоверия правительству. Правоцентристам не удалось набрать нужного числа голосов.

Отмечу, что данная процедура была инициирована после сообщения премьер-министра страны Мануэля Вальса о планах утвердить реформу трудового кодекса в обход парламента.

Крайне непопулярный документ уже вызвал волну протестов по всей Франции. В частности, новый закон упрощает процедуру увольнения и позволяет работодателям не доплачивать за сверхурочную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.