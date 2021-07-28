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Депутат Верховной рады сделал громкое заявление по поводу Владимира Зеленского

28 июля 2021 14:44
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Новости Украины. В Верховной раде Украины предрекли скорую отставку президента Зеленского. Мнение высказал депутат парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Верховной рады сделал громкое заявление по поводу Владимира Зеленского-1

Как сказал Илья Кива, осенью в стране может начаться политический кризис, вслед за которым Зеленский будет свергнут. Громкое заявление последовало после массового крестного хода в центре Киева в честь годовщины Крещения Руси. Депутат назвал шествие репетицией вероятных уличных протестов.

Депутат Верховной рады сделал громкое заявление по поводу Владимира Зеленского-4

Стоит отметить, что заявления о возможности политического кризиса в Украине в последнее время звучат все чаще. Под шквал критики попадает как правящая партия «Слуга народа», так и сам Зеленский. Рейтинг главы Украины продолжает падать. Согласно последнему соцопросу, доля жителей страны, готовых избрать действующего президента Зеленского на второй срок, снизилась до 27,7 %.  

# Интернет # Илья Кива # Владимир Зеленский # Фотофакт

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