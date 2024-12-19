Депутат Харазия подозревается в совершении стрельбы в парламенте Абхазии

Депутат Адгур Харазия подозреваемый в стрельбе в здании парламента Абхазии, в итоге которой один депутат был убит, а второй ранен. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. С места происшествия Харазия скрылся.
По словам заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба, проведены оперативно-розыскные мероприятия и осмотр места преступления. Будет возбуждено уголовное дело.
Перестрелка произошла во время проведения заседания комитета по вопросам экономической политики, когда между депутатами возник конфликт.
По данным Министерства здравоохранения Абхазии, двое депутатов с пулевыми ранениями доставлены в Республиканскую больницу Сухума. Медикам не удалось спасти жизнь Вахтанги Голандзия, а Кан Кварчия сейчас находится в операционной. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, получив информацию о случившемся, посетил больницу.