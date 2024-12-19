Прямой эфир

Депутат Харазия подозревается в совершении стрельбы в парламенте Абхазии

19 декабря 2024 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Депутат Адгур Харазия подозреваемый в стрельбе в здании парламента Абхазии, в итоге которой один депутат был убит, а второй ранен. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. С места происшествия Харазия скрылся.

По словам заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба, проведены оперативно-розыскные мероприятия и осмотр места преступления. Будет возбуждено уголовное дело.

Депутат Харазия подозревается в совершении стрельбы в парламенте Абхазии-1

Фото: pixabay

Перестрелка произошла во время проведения заседания комитета по вопросам экономической политики, когда между депутатами возник конфликт.

По данным Министерства здравоохранения Абхазии, двое депутатов с пулевыми ранениями доставлены в Республиканскую больницу Сухума. Медикам не удалось спасти жизнь Вахтанги Голандзия, а Кан Кварчия сейчас находится в операционной. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, получив информацию о случившемся, посетил больницу.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Один из раненых депутатов парламента Абхазии скончался
19 декабря 2024 12:30

Один из раненых депутатов парламента Абхазии скончался

У здания парламента Абхазии началась стрельба
19 декабря 2024 12:23

У здания парламента Абхазии началась стрельба

Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для поражения «Орешником»
19 декабря 2024 12:15

Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для поражения «Орешником»