Депутат Харазия подозревается в совершении стрельбы в парламенте Абхазии

Депутат Адгур Харазия подозреваемый в стрельбе в здании парламента Абхазии, в итоге которой один депутат был убит, а второй ранен. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. С места происшествия Харазия скрылся.

По словам заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба, проведены оперативно-розыскные мероприятия и осмотр места преступления. Будет возбуждено уголовное дело.