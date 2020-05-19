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Депутат Госдумы: Россия всё-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Беларуси, Швеции и Голландии

19 мая 2020 19:30
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Новости Беларуси. Все чаще мировые эксперты говорят о негативной стороне изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобного мнения придерживается и депутат Государственной думы России Алексей Куринный.

Депутат Госдумы: Россия всё-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Беларуси, Швеции и Голландии-1

Алексей Куринный, депутат Государственной думы России:
Россия, потеряв два месяца, все-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Беларуси, Швеции и Голландии. То есть ситуация стабилизируется, только когда 70 % населения перенесет новую инфекцию или когда появится эффективная вакцина.

# Коронавирус # Алексей Куринный # Фотофакт

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