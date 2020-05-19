Депутат Госдумы: Россия всё-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Беларуси, Швеции и Голландии

Новости Беларуси. Все чаще мировые эксперты говорят о негативной стороне изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобного мнения придерживается и депутат Государственной думы России Алексей Куринный.
Новости Беларуси. Все чаще мировые эксперты говорят о негативной стороне изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобного мнения придерживается и депутат Государственной думы России Алексей Куринный.
Алексей Куринный, депутат Государственной думы России:
Россия, потеряв два месяца, все-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Беларуси, Швеции и Голландии. То есть ситуация стабилизируется, только когда 70 % населения перенесет новую инфекцию или когда появится эффективная вакцина.