ВС РФ взяли под контроль Западное в Харьковской области

В Министерстве обороны РФ информировали, что бойцами подразделений группировки войск «Запад» взята под контроль территория села Западное в Харьковской области.

ВС Украины утратили 2 полевых склада с боеприпасами, танк, 14 пикапов, 6 орудий полевой артиллерии, 7 ББМ, в том числе 2 БТР М113.