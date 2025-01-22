Вооруженные силы РФ контролируют село Западное на территории Харьковской области, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы РФ контролируют село Западное на территории Харьковской области, пишет РИА Новости.
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В Министерстве обороны РФ информировали, что бойцами подразделений группировки войск «Запад» взята под контроль территория села Западное в Харьковской области.
ВС Украины утратили 2 полевых склада с боеприпасами, танк, 14 пикапов, 6 орудий полевой артиллерии, 7 ББМ, в том числе 2 БТР М113.