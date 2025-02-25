Лучшие инициативы по благоустройству населённых пунктов выбирают в Минской области

От детских площадок до новых зон отдыха. В Минской области проходит отбор лучших гражданских инициатив по благоустройству населенных пунктов. Представлено 35 предложений. Например, Молодечненский район реализует проект «Парк Березинское». В его реконструкцию готовы свой вклад внести местные жители, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Агрогородок Березинское Молодечненского района. Сегодня здесь проживают чуть более 1,5 тысячи человек. Местные жители активные, с удовольствием принимают участие в благоустройстве. И даже предлагают свои инициативы по развитию агрогородка. Сейчас реализуют проект по обновлению местного парка.

Светлана Авдевич, руководитель инициативной группы по благоустройству агрогородка Березинское:

Наш парк занимает приблизительно 16 гектар и является связующим звеном между всеми социальными объектами нашего агрогородка. Конечно, хотелось бы, чтобы на территории парка была создана социокультурная среда.

Парк был заложен в XVIII веке и является ботаническим памятником природы. В рамках благоустройства здесь планируют создать семь новых локаций для отдыха.