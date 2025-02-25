32 человека погибли в Минской области в результате пожаров с начала года

Спасатели Мядельщины усилили меры профилактики. В рамках инициативы «Дом без пожара» сотрудники МЧС посещают многодетные, неблагополучные семьи, одиноко проживающих людей и пенсионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На местах проводят профилактические беседы с жителями, а также проверяют наличие и исправность пожарных извещателей. Для максимального охвата населения к мероприятиям привлечены также курсанты Университета гражданской защиты.

Ангелина Поздеева, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

У нас есть замечательная возможность применить полученные нами знания в университете на практике. Благодаря пожарно-профилактическим работам мы в очередной раз напоминаем людям о правилах пожарной безопасности и предупреждаем о последствиях их пренебрежения. И не только для безопасности самого человека, но и для тех, кто находится рядом.

Игорь Балаш, заместитель начальника Мядельского районного отдела по ЧС:

Осуществляется проверка жилого сектора на территории Слободского сельского совета Мядельского района и на территории Свирского сельского совета Мядельского района.