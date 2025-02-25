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32 человека погибли в Минской области в результате пожаров с начала года

25 февраля 2025 13:55
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Спасатели Мядельщины усилили меры профилактики. В рамках инициативы «Дом без пожара» сотрудники МЧС посещают многодетные, неблагополучные семьи, одиноко проживающих людей и пенсионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

32 человека погибли в Минской области в результате пожаров с начала года-2

На местах проводят профилактические беседы с жителями, а также проверяют наличие и исправность пожарных извещателей. Для максимального охвата населения к мероприятиям привлечены также курсанты Университета гражданской защиты.

32 человека погибли в Минской области в результате пожаров с начала года-4

Ангелина Поздеева, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
У нас есть замечательная возможность применить полученные нами знания в университете на практике. Благодаря пожарно-профилактическим работам мы в очередной раз напоминаем людям о правилах пожарной безопасности и предупреждаем о последствиях их пренебрежения. И не только для безопасности самого человека, но и для тех, кто находится рядом.

Игорь Балаш, заместитель начальника Мядельского районного отдела по ЧС:
Осуществляется проверка жилого сектора на территории Слободского сельского совета Мядельского района и на территории Свирского сельского совета Мядельского района.

32 человека погибли в Минской области в результате пожаров с начала года-6

С начала года в Минской области зарегистрировано 264 пожара, в результате которых 32 человека погибли и 14 были спасены.

# МЧС Беларуси # Пожары

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