ФСБ РФ задержала семерых пособников украинских спецслужб

Пособники спецслужб Украины задержаны сотрудниками ФСБ РФ, пишет ТАСС.

Задержания проведены в Удмуртии, Алтайском крае, Забайкальском крае, Астраханской, Амурской, Рязанской, Ленинградской, Томской областях. ЦОС ФСБ России информирует о пресечении деятельности 5 пособников Украинских спецслужб.

Четверо задержанных – граждане России, еще один – гражданин иностранного государства. Они занимались сбором информации об объектах ОПК и транспортной инфраструктуры, сведений о военных, участвующих в СВО, планируя совершение «диверсионно-террористических актов». Украинские координаторы осуществляли руководство их действий посредством мессенджера Telegram.

Также задержаны 2 пропагандиста «террористической деятельности киевского режима», сообщает ведомство.

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