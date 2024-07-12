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В Нигерии из-за обвала школы погибли 16 учеников

12 июля 2024 19:33
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16 детей погибли из-за обвала школы в городе Джос на севере Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. В обрушившейся части здания на учебе находились младшие классы, а ученики писали экзаменационную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии из-за обвала школы погибли 16 учеников-1

Сейчас на месте происшествия работают спасательные бригады. Для разбора завалов мобилизовали несколько воинских подразделений. Экстренным службам уже удалось спасти примерно 40 человек, им сейчас оказывают медицинскую помощь. По данным местных властей, под завалами все еще могут находиться до 70 учеников и преподавателей.

# ЧП

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