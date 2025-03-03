CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускоряется

Как сообщает CNN, подготовка к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ускоряется, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу в Белом доме Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были заключить соглашение по редкоземельным металлам, но из-за этого между ними произошла ссора.

По данным Fox News, в результате Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась. По словам Трампа, Зеленский не готов к миру и проявляет неуважение к Соединенным Штатам.