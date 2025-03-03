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CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускоряется

03 марта 2025 09:19
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Как сообщает CNN, подготовка к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ускоряется, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу в Белом доме Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были заключить соглашение по редкоземельным металлам, но из-за этого между ними произошла ссора.

По данным Fox News, в результате Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась. По словам Трампа, Зеленский не готов к миру и проявляет неуважение к Соединенным Штатам.

CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускоряется-1

Фото: pixabay

CBS News сообщает, что в связи с этим встал вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.

Официальные лица Украины пытались возобновить обсуждение этой сделки, но безуспешно, поскольку Трамп не хочет разговаривать с Зеленским.

# Международная политика

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