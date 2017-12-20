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Что решил Европейский суд по делу знаменитой компании, занимавшейся извозом без лицензии?

20 декабря 2017 17:23
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Новости мира. Европейский суд в Люксембурге принял решение по известной международной компании, создавшей одноименное мобильное приложение для услуг такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что решил Европейский суд по делу знаменитой компании, занимавшейся извозом без лицензии?-1

Сервис признали транспортной компанией. Потому в ближайшее время приложению, которое оказывает услуги извоза, необходимо переквалифицироваться в компанию такси. К разбирательству в суде привели жалобы испанских водителей на то, что сервис занижает цены и становится монополистом на рынке. Причем его водители работали без лицензий, а часто и без прав.

# Фотофакт # Скандал

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