Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице
Новости Ирака. Трехдневный траур по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19 объявлен в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП погибли 90 человек, еще десятки пострадали. Трагедия произошла 24 апреля (подробнее здесь).
Причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. Шансов на спасение практически не было. Пламя распространилось за несколько минут.
Большинство погибших отравились угарным газом.
В ходе расследования выяснилось, что больница не оборудована системой пожарной безопасности. Кроме того, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.
После пожара от должности отстранили главу Минздрава страны и губернатора Багдада. Задержаны несколько сотрудников больницы.