Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице

Новости Ирака. Трехдневный траур по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19 объявлен в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли 90 человек, еще десятки пострадали. Трагедия произошла 24 апреля (подробнее здесь).