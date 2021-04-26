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Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице

26 апреля 2021 08:47
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Новости Ирака. Трехдневный траур по жертвам пожара в больнице для больных COVID-19 объявлен в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В результате ЧП погибли 90 человек, еще десятки пострадали. Трагедия произошла 24 апреля (подробнее здесь).  

Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице-1

Причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. Шансов на спасение практически не было. Пламя распространилось за несколько минут.   

Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице-4

Большинство погибших отравились угарным газом.   

Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице-7

В ходе расследования выяснилось, что больница не оборудована системой пожарной безопасности. Кроме того, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.   

Число жертв выросло до 90. В Ираке объявлен траур по жертвам взрыва в больнице-10

После пожара от должности отстранили главу Минздрава страны и губернатора Багдада. Задержаны несколько сотрудников больницы.   

# Взрыв # Джабер аль-Ата # Хасан ат-Тамими # Фотофакт

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