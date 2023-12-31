Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек – Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших при обстрелах Белгорода со стороны Украины выросло до 22 человек, а число пострадавших – 109. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что один из пострадавших умер в больнице, еще 25 человек готовят к отправке в федеральные лечебные учреждения. Глава города выразил слова соболезнований родным и близким погибших.

Он также сообщил, что в ходе обстрела были разрушены 30 жилых домов и несколько частных домовладений, а также много автомобилей. Реставрационные работы продолжаются всю ночь с 30 на 31 декабря и будут продолжаться весь день. В уборке городских улиц приняло участие более 2 000 человек.

Гладков добавил, с утра пройдет заседание штаба, на нем он сообщит о принимаемых решениях.