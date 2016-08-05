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Число жертв теракта в Ницце достигло 85 человек: в больнице умер пострадавший француз

05 августа 2016 08:26
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Новости Франции. Число жертв теракта в Ницце достигло 85 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Один из пострадавших в результате террористического нападения  скончался в больнице. Это гражданин Франции.

В тяжелом состоянии находится и его дочь.

Поздним вечером 14 июля грузовик въехал в толпу и проехал по ней, не сбавляя скорости, до двух километров. Водителя полиция застрелила.

Ответственность за организацию нападения взяла на себя группировка «Исламское Государство» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В связи с событиями в Ницце Франция продлила режим чрезвычайного положения в стране еще на полгода. На улицы Пятой республики дополнительно направили до десяти тысяч полицейских.

# Теракт в Ницце

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