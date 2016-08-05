Число жертв теракта в Ницце достигло 85 человек: в больнице умер пострадавший француз

Новости Франции. Число жертв теракта в Ницце достигло 85 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из пострадавших в результате террористического нападения скончался в больнице. Это гражданин Франции.

В тяжелом состоянии находится и его дочь.

Поздним вечером 14 июля грузовик въехал в толпу и проехал по ней, не сбавляя скорости, до двух километров. Водителя полиция застрелила.

Ответственность за организацию нападения взяла на себя группировка «Исламское Государство» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с событиями в Ницце Франция продлила режим чрезвычайного положения в стране еще на полгода. На улицы Пятой республики дополнительно направили до десяти тысяч полицейских.