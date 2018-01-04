В Австралии со дна реки достали самолет, в котором погиб британский миллионер

Новости Австралии. Со дна реки Хоксбери в Новом Южном Уэльсе Австралии подняли самолет, в результате крушения которого погиб британский миллионер Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Со дна реки Хоксбери в Новом Южном Уэльсе Австралии подняли самолет, в результате крушения которого погиб британский миллионер Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиакатастрофа произошла 31 декабря 2017 года, и с тех пор на месте ЧП проходила поисково-спасательная операция.
Ричард Казинс был главой одной из крупнейших в мире компаний в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах и ежегодно обслуживает около 4 миллиарда человек.