В Австралии со дна реки достали самолет, в котором погиб британский миллионер

Новости Австралии. Со дна реки Хоксбери в Новом Южном Уэльсе Австралии подняли самолет, в результате крушения которого погиб британский миллионер Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа произошла 31 декабря 2017 года, и с тех пор на месте ЧП проходила поисково-спасательная операция.