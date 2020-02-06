Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41

Новости Турции. Число погибших в результате схода двух лавин в Турции возросло до 41, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная поисково-спасательная операция в провинции Ван продолжается. В ней задействованы 200 человек и больше 20 единиц спецтехники.

Напомним, первая лавина накрыла снегоуборочную машину и микроавтобус с пассажирами во вторник вечером, вторая – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести накануне.