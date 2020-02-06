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Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41

06 февраля 2020 16:39
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Новости Турции. Число погибших в результате схода двух лавин в Турции возросло до 41, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41-1

Масштабная поисково-спасательная операция в провинции Ван продолжается. В ней задействованы 200 человек и больше 20 единиц спецтехники.

Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41-4

Напомним, первая лавина накрыла снегоуборочную машину и микроавтобус с пассажирами во вторник вечером, вторая – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести накануне.

Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41-7

Чтобы снизить опасность схода очередной лавины, на месте трагедии провели взрывные работы. Не исключено, что число жертв может возрасти. 

# Снегопады # Фотофакт

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