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Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9

13 декабря 2018 12:53
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Новости Турции. Погибли трое машинистов и 6 пассажиров. В больницах находятся около полусотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9-1

На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям остановлено.

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9-4

Напоминаем: инцидент произошел утром 13 декабря. Состав, движущийся из Анкары в Конью, врезался в локомотив, стоящий на путях.

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9-7

В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов и опрокинулись. При этом обрушился пешеходный переход. Причины аварии устанавливаются.

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9-10

# Авария # Фотофакт

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