Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9

Новости Турции. Погибли трое машинистов и 6 пассажиров. В больницах находятся около полусотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям остановлено.

Напоминаем: инцидент произошел утром 13 декабря. Состав, движущийся из Анкары в Конью, врезался в локомотив, стоящий на путях.