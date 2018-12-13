Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9

Новости Турции. Погибли трое машинистов и 6 пассажиров. В больницах находятся около полусотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Погибли трое машинистов и 6 пассажиров. В больницах находятся около полусотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям остановлено.
Напоминаем: инцидент произошел утром 13 декабря. Состав, движущийся из Анкары в Конью, врезался в локомотив, стоящий на путях.
В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов и опрокинулись. При этом обрушился пешеходный переход. Причины аварии устанавливаются.