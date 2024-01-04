Число интернет-пользователей в КНР превысило 1 млрд человек

В Китае вступили в силу новые правила по защите детей и подростков в интернете. В общей сложности положения содержат 60 статей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным статистики, число интернет-пользователей в КНР превысило миллиард человек. Среди них более 190 миллионов – дети и подростки. По мнению экспертов, хотя доступ к интернету дает дополнительные возможности обучения и отдыха, он также создает проблемы. Например, это интернет-зависимость или тотальный сбор и использование личных данных. В соответствии с нововведениями поставщики интернет-продуктов и услуг теперь обязаны внедрить и улучшить механизмы раннего предупреждения, обнаружения и ответа на кибербуллинг.