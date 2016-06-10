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Чемпионат Европы по футболу в Париже утопает в нечистотах: на тротуарах растут горы пакетов с отходами

10 июня 2016 06:24
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Новости Франции. Во Франции стартует Чемпионат Европы по футболу. Однако масштабные мероприятия в этом году пройдут не только на фоне существующей угрозы новых терактов и сильнейшего за последние десятилетия наводнения, но и нависшем из-за забастовок транспортном коллапсе.

Вдобавок ко всем невзгодам, Париж может буквально утонуть в нечистотах. О стачке объявили коммунальные службы, отвечающие за вывоз и переработку мусора. На тротуарах в геометрической прогрессии уже растут горы пакетов с отходами. А установившаяся теплая солнечная погода придаёт городу совсем не романтические ароматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол

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