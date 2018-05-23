Chelsea Flower Show-2018 посетила Елизавета II: видеофакт

Новости Великобритании. В Лондоне открылась одна из самых престижных и крупнейшая в Европе выставка цветов – Chelsea Flower Show, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне открылась одна из самых престижных и крупнейшая в Европе выставка цветов – Chelsea Flower Show, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории Королевского госпиталя Челси площадью 12 тысяч квадратных метров представлены самые редкие и необычные цветы. Ежегодно посмотреть на благоухающие композиции съезжаются более 150 тысяч человек.
Среди частых гостей и члены королевской семьи. В 2018 году выставку уже посетила королева Великобритании Елизавета II. Chelsea Flower Show проводится с 1913 года под патронажем Королевского садоводчества.