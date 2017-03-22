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Часовня храма Гроба Господня в Иерусалиме открылась после реставрации

22 марта 2017 13:34
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Новости Израиля. В Иерусалиме после первой за 200 лет реставрации открылась часовня храма Гроба Господня.

Реставрационные работы выполняли греческие специалисты. Они демонтировали каркас, установленный еще в 1947 году, и очистили фасад от свечной копоти. Кроме того, в одной из стен прорубили окно, которое впервые позволит паломникам взглянуть на гробницу Спасителя.

В общей сложности, реконструкция заняла 9 месяцев. На это было потрачено около 4 миллионов долларов, которые собрали с пожертвований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности

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