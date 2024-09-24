Авиакомпании приостанавливают рейсы в Тель-Авив и Бейрут на фоне эскалации в регионе. Когда воздушные гавани возобновят работу в привычном режиме, неизвестно. Судя по действиям сторон, это произойдет нескоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувший день стал самым трагичным для обеих сторон конфликта с 2006 года. В Бейруте обновляют данные по погибшим. В списке жертв уже почти 500 человек, раненых втрое больше. Авиаудары по Ливану продолжались всю ночь, тысячи людей покинули свои дома. Под временные убежища переоборудованы школы, учебный год еще не начался.

ЦАХАЛ объявил о расширении военной операции в Ливане. Под прицелом, в частности, склады с оружием «Хезболлы». В результате ночных атак уничтожены крылатые ракеты большой дальности, пусковые установки и беспилотники. В офисе израильского премьера обвинили ливанскую группировку в использовании гражданского населения страны в качестве живого щита.