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Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

19 марта 2020 08:45
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Новости Японии. В течение 27 лет дворец в Токио был официальной резиденцией Акихито и его супруги. Теперь он будет отремонтирован, после чего сюда переедут новый император Нарухито с женой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио-1

Бывшие монархи временно переедут на виллу в городке Хаяма к юго-западу от Токио. Позже они переберутся во дворец Акасака.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио-4

Император Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года и стал первым императором за последние 200 лет, покинувшим трон при жизни.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио-7

# Япония # Фотофакт

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