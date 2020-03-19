Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

Новости Японии. В течение 27 лет дворец в Токио был официальной резиденцией Акихито и его супруги. Теперь он будет отремонтирован, после чего сюда переедут новый император Нарухито с женой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В течение 27 лет дворец в Токио был официальной резиденцией Акихито и его супруги. Теперь он будет отремонтирован, после чего сюда переедут новый император Нарухито с женой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывшие монархи временно переедут на виллу в городке Хаяма к юго-западу от Токио. Позже они переберутся во дворец Акасака.
Император Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года и стал первым императором за последние 200 лет, покинувшим трон при жизни.