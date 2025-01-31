Бурляев об убийстве Лермонтова: это дело государственной важности дело, и мы этим будем заниматься

Григорий Азаренок, СТВ:

И еще раз вот эти вопросы – это не праздное любопытство, это не хайп, не вопросы даже истории, а это вопросы нашей современности. Потому что лучшие люди Отечества странным образом оканчивали свою жизнь. Значит, действует какая-то сила, которая очень не хочет, чтобы они и знали. Но мы видим, как сейчас обнажился мир, как сейчас против нас ополчился весь Запад. И идет, можно сказать, последний решительный бой за наше Отечество. И поэтому в этом строю в том числе и наши предки, и наши потомки, будущее поколение, мы за них сражаемся. И специальная военная операция, и Белорусский фронт, который мы здесь держим, и внутренняя политика России. И поэтому правда должна прозвучать и про Пушкина, и про Лермонтова, и про Есенина, и про Блока, и про Гумилева, и про Фадеева, и про Игоря Талькова…



Николай Бурляев, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Я понимаю тех, кто подает сейчас голоса против того, чтобы мы этим занимались и разбирались. Не о таких ли людях – сытых, прикормленных, имеющих звание, вроде бы охраняющих память Лермонтова по музеям. Но они привыкли так жить в русле общепринятого лермонтоведения, которое, кстати, указывало, что неблагополучно было расследование, неправедное расследование. Когда взяли под стражу участников этого поединка, то им дали право подтасовки показаний, они переписывались. И Глебов, якобы секундант Лермонтова... Там путаницы: кто был секундант, то ли князь Васильчиков, то ли Глебов. Но Глебов официально считался секундантом Лермонтова. И почему-то секундант Лермонтова пишет Мартынову, взятому под стражу: «О трех выстрелах ты ничего не говори, но если припрут, тогда делать нечего». Значит, был не один выстрел. Когда я это читал, от этих испуганных, привыкших к сытой жизни, к нормальной, им платят зарплату, они водят экскурсии... И их устраивает вот эта версия этой дуэли якобы. Но не о таких ли людях говорил русский писатель Леонид Андреев: сторожа при гробе мертвой правды. Почему они так этого боятся? Это дело не только их, тех, у кого ключи от музеев. Это дело нашего народа, это государственной важности дело. И мы этим будем заниматься.