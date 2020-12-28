Прямой эфир

В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли

28 декабря 2020 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Крупная авария в Египте. 12 человек погибли, еще шестеро пострадали. На ведущей в Каир трассе переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина аварии выясняется. 

В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли-1

В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли-3

К слову, в Египте ежегодно в ДТП гибнут 12 тысяч человек. В большинстве случаев причина аварий заключается в человеческом факторе – водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают при обгоне опасные маневры.  

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Баренцевом море затонуло рыболовное судно. На борту находились 19 человек экипажа
28 декабря 2020 08:26

В Баренцевом море затонуло рыболовное судно. На борту находились 19 человек экипажа

44 человека скончались за сутки. В Латвии рекордное количество умерших от коронавируса
28 декабря 2020 08:16

44 человека скончались за сутки. В Латвии рекордное количество умерших от коронавируса

Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете
28 декабря 2020 06:39

Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете