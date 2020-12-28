В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли

Новости Египта. Крупная авария в Египте. 12 человек погибли, еще шестеро пострадали. На ведущей в Каир трассе переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина аварии выясняется.

К слову, в Египте ежегодно в ДТП гибнут 12 тысяч человек. В большинстве случаев причина аварий заключается в человеческом факторе – водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают при обгоне опасные маневры.